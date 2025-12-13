１１日、湖北省宜昌市長陽トゥチャ族自治県で、収穫した清江ポンカンを仕分ける村民。（宜昌＝新華社記者／杜子璇）【新華社宜昌12月13日】中国湖北省宜昌市長陽トゥチャ族自治県で、地元特産の清江ポンカンの収穫と出荷が最盛期を迎えている。2024年の自治県内の栽培面積は7万ムー（約4700ヘクタール）、年間生産額は約5億元（1元＝約22円）に上った。清江ポンカンは国内29の省・自治区・直轄市に出荷されると同時に、