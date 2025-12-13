中国政府は13日、「南京事件」の追悼式典の日に合わせて、旧日本軍の「731部隊」に関する機密文書などの資料を公開しました。中国国営の中央テレビなどによりますと、公開された資料は日中戦争中に旧満州、今の中国東北部で細菌兵器を製造し、人体実験を行っていた旧日本軍の「731部隊」に関する機密文書などで、ロシア側から引き渡されたものだということです。資料は、1939年から1950年までの「731部隊」の隊員に対する旧ソ連に
