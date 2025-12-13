女子1000メートルで優勝し、コーチと抱き合う高木美帆（右）。1500メートルに続いてミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りを確実にした＝ハーマル（共同）【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケート女子の高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が13日、ノルウェーのハーマルで行われたワールドカップ（W杯）第4戦の1000メートルで優勝し、1500メートルに続いて来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実にした。五輪は4度