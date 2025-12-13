【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦は13日、ノルウェーのハーマルで行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が女子1000メートルで優勝し、1500メートルに続いて来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りを確実にした。