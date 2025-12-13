女性芸人日本一を決める「女芸人No．1決定戦THE W 2025」決勝が13日、都内で行われ、ニッチェが9代目女王に輝いた。紺野ぶるま、エルフの3組での最終決戦を制した。過去最多1044組の頂点。賞金1000万円と中継した日本テレビの番組出演権などを得た。今大会では霜降り明星の粗品が初の審査員を務めた。辛口気味に切り込んでいく評論をみせていたが、近藤くみこ（42）は「実は粗品君のYouTube相当見てまして。チンチロの大ファンな