日本ハム・伊藤大海投手が１３日、インスタグラムのストーリーズを更新。チームの先輩、宮西尚生投手からのプレゼントに感謝を伝えた。伊藤はフランス産の高級ワインの写真を添え、「宮さん沢村賞のお祝い有難う御座います」と感謝。「じっくり寝かせて僕が引退する日に頂きます」と、涙顔の絵文字をつけて感激の様子を伝えた。伊藤は今季２年連続で１４勝。１９６回２／３を投げるなどエースとしてフル回転し、沢村賞を受賞