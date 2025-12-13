カンボジアのフン・マネット首相は現地時間12月13日、ソーシャルメディアを通して、カンボジアはマレーシアのアンワル首相が提出した今夜の停戦の提案を歓迎し、提案を支持して米国も参加するASEANオブザーバー団による監視も受け入れると表明しました。マレーシアのアンワル首相は同日、カンボジアとタイ双方に最大限の自制を保ち、すべての敵対行動を停止し、13日午後10時からいかなる軍事行動も控えるよう促すと表明していまし