東京都渋谷区のEmpathy Gallery（エンパシーギャラリー）で画家・万里沙による個展「静寂と光のはざま」が開催中だ。会期は13日から28日まで。月曜日は休廊。「幸福とは何か。心が満ちているとはどういうことか」と問い掛けながら制作に向き合う作家にとって「黒」は果てしない世界、力の象徴であり、「すべてを包み込む強さと智慧を宿す色」だ。作品の中でも、「黒」にテーマと同じ重みが託されている。作家のアーティスト・ステ