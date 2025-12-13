女性芸人日本一を決める「女芸人No．1決定戦THE W 2025」決勝が13日、都内で行われ、ニッチェが9代目女王に輝いた。紺野ぶるま、エルフの3組での最終決戦を制した。過去最多1044組の頂点。賞金1000万円と中継した日本テレビの番組出演権などを得た。優勝が決まると2人は抱き合い、涙した。芸歴21年目で7年ぶり3度目の決勝の舞台。「忘れ物を取りにいかせていただきます」と語っていた江上敬子（41）は「親友とずっと一緒にやって