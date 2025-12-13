女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ」が１３日、生放送された。“一番面白い女性”を決める賞レースは２時間半の激闘の末、ニッチェが９代目女王の座と優勝賞金１０００万円をニッチェが獲得した。今回はお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が初めて審査員に名を連ね、番組中はストレートな表現で総評する姿が目立った。ニッチェの２人は優勝後の会見で、その粗品の審査とコメントにも言及