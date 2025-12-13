１２日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に、世界陸上の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド＝ＪＡＬ＝がゲスト出演。話題となったスタート前のアニメキャラクターのポーズの秘密などを明かした。ＭＣの「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔に、アスリートの食事の話題から「小食なんですって？」と問われると「はい。ついこの間、世界陸上終わってからのオフの期間が終わっ