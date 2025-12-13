お笑いコンビ・シモリュウ（シモタ、前田龍二）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ばんえい競馬の動画をアップした。【動画】シモリュウ・シモタが絶望の絶叫ばんえい競馬で珍事件が発生ばんえい競馬好きのシモタの企画『シモタのばんえい競馬をせんね』の動画。シモタは圧倒的な1番人気の6番キングフェスタを軸に馬券を購入した。7番のサクラヒメと共にレースをけん引。そのままゴールし、的中するかと思われたがゴー