水戸ホーリーホックは13日、FW安藤瑞季(26)が2025シーズン限りで契約満了となり、チームを離れることを発表した。安藤は長崎総合科学大附高から2018年にセレッソ大阪へ入団。2020年に育成型期限付き移籍でFC町田ゼルビアへ渡り、翌2021年に水戸へ完全移籍した。水戸加入1年目から主力としてプレーしてきたが、チームがJ2優勝とJ1昇格を果たした今季はリーグ戦9試合1得点。クラブ公式サイトを通じて「水戸ファミリーの長年の