日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」が13日、生放送され、7年ぶり3度目の決勝進出のニッチェ（江上敬子、近藤くみこ＝マセキ芸能社）が優勝。ニッチェの優勝以上に注目を集めたのが、大会初審査員を務めた霜降り明星の粗品の終始一貫した辛口審査だった。初審査でいきなり「おもんない」を発射し、耳目を集めた。Aブロックはトップバッターでもめんと（マセキ芸能社）がコントを、続いて電気ジュース（吉本興業）が漫才