アイドルグループ・CANDY TUNEが出演する日本テレビのバラエティ番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる?』が、1月8日(25:35〜 ※関東ローカル)にスタートする(全4回)。CANDY TUNEこの番組は、CANDY TUNEのメンバー7人が、個性を生かした「できる? できない? 誰が一番できる?」という企画に挑戦。人気芸人が「きゃんできサポーター」として盛り上げる。Huluでは地上波放送の見逃し配信以外にも、オリジナルコンテンツ『CANDY TUNEの