[Alexandros]が、12月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催した＜15th Anniversary VIP PARTY ‘25＞初日公演の終演後に、最新アーティストビジュアル、ライブハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞、さらには [Alexandros]が主催する音楽フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞を発表した。ライブハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞は、6月14日に愛知・COMTEC PORT BASEを皮切りに8月26日に東京・Zepp