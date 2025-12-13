「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」の決勝戦が１３日、東京・日本テレビで行われ、２００５年結成のコンビ・ニッチェが９代目女王に輝いて賞金１０００万円をゲットした。接戦となった最終決戦で最多３票を獲得して優勝。江上敬子は「親友とずっと一緒にやってきて優勝ができてうれしいです」と喜び、周囲に「支えていただいた…！」と感謝。ＭＣのフットボールアワー・後藤輝基から「選挙やん！」とツッコまれて