ジェフユナイテッド千葉に17年ぶりのJ1昇格をもたらしたカルリーニョス・ジュニオの決勝点。そのゴールの起点となったのが石川大地だ。スコアレスで迎えた69分、スローインの流れから石川が右サイドの〓橋壱晟に大きく展開する。「結構圧縮してくるチームだったので、余裕があったらサイドチェンジしようという話はしていました。そこから前進できれば、相手はハメているつもりでも、自分たちはチャンスになると思っていました（