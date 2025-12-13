2025明治安田J1リーグ昇格プレーオフ決勝が13日に行われ、ジェフユナイテッド千葉は徳島ヴォルティスを相手に1ー0で勝利。悲願でもあった17年ぶりのJ1昇格を果たした。準決勝ではRB大宮アルディージャとの激闘を制して決勝に進出した千葉。ディフェンスリーダーとしてチームを支え、何度も悔しい思いをしてきたキャプテンのDF鈴木大輔は「17年悔しい思いをクラブとしてしてきて、僕も加入して5年ずっとあと1歩、あと2歩、悔し