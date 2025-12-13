女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦THEW2025」が13日、行われ、初優勝したニッチェが優勝会見に臨んだ。第2回大会、7年ぶり3度目挑戦で初の頂点。賞レースから離れていたのには理由があった。15年に結婚した江上敬子は「結婚して、そろそろ子供を作ろうってモードになった時、どれか切らなきゃいけないってなったら、賞レースですよね」と、苦渋の選択を打ち明けていた。そんな中で、久々の賞レース挑戦を決意