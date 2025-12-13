アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は13日、スイスのサンモリッツで女子滑降第2戦が行われ、エマ・アイヒャー（ドイツ）が1分30秒50で今季初勝利を挙げた。W杯通算3勝目。0秒24差の2位は12日の滑降第1戦を制した41歳のリンゼイ・ボン（米国）、3位はソフィア・ゴッジャ（イタリア）だった。（共同）