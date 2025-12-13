女子プロレス「スターダム」のワンダー王者・小波（２９）が、Ｖ１戦（２９日、両国国技館）の挑戦者・飯田沙耶（２８）に再び白スプレー攻撃を見舞った。王座戦を控えた１３日、静岡・ふじさんメッセ大会で同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の吏南、稲葉あずさと組み、飯田＆向後桃＆姫ゆりあと激突した。試合は序盤から場外乱闘に発展。ヘイトは劣勢から勢いで追い上げ、吏南＆あずさで飯田に蹴り技をお見舞いす