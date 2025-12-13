スポーティなジャージやラグランTを、そのまま着るだけじゃもったいない！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、Nerd感たっぷりの「ダサ可愛いレイヤードスタイル」を2つご紹介します。ジャージ×ジャケット、ラグランT×シャツの2パターンで、オタクBoyみたいなコーデにアップデートしよ♡オタクBoy！？な服でつくるレイヤードオタクBoyたちからインスピレーションをもらったレイヤードスタイルは、ちょっぴり風変わりでそれで