今回、Ray WEB編集部は悩みを打ち明けたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の真美は、自分の顔にコンプレックスがあって……？真美は彼氏の駿に「整形しようと思う」と告げます。気になる駿の返答は……？原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】彼氏に整形することを告白...すると彼が【まさかの反応】を...！