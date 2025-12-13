◆バレーボール全日本選手権皇后杯３回戦ＮＥＣ川崎３−０ブレス浜松（１３日、東京体育館）女子３回戦が行われ、昨年大会で初戦の２回戦敗退した大同生命ＳＶリーグで今季首位のＮＥＣ川崎が、Ｖリーグのブレス浜松を３―０で下し、８強入りを決めた。日本代表でチームのエース・佐藤淑乃は「相手がどこでも、１００％の力で戦いきることは、入る前から（皆で）言っていた。全てがうまくいったわけではないけど、チームの出