黒竜江省ジャムス市樺川県の農地での食糧収穫風景。（９月２５日撮影、ジャムス＝新華社配信）【新華社ハルビン12月13日】中国国家統計局の最新データによると、2025年の黒竜江省の食糧総生産量は約8200万トンに達した。昨年初めて8千万トンを突破したのに続き、今年も再び大台を超えた。黒竜江省農業農村庁によると、同省の食糧生産は22年連続の豊作となり、16年連続で全国1位を維持した。（記者/孫暁宇）黒竜江省ジャムス市樺