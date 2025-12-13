俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。序盤から衝撃のサプライズが投下された。ピアノコンサートの演奏シーンが流され、謎の女性が登場。「瀬戸紫苑」の名がクレジットされたポスターが映し出された。「ドの子＝紫苑」の正体人物が判明し、ネットは騒然。ＯＰクレジットには幼少期ドの子役の「吉田帆乃華」と並んで「大後寿々花」の名が刻まれ