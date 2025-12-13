「チアリーディング・世界選手権」（１３日、高崎アリーナ）「チア世界一」を決める大会が開幕し、チアリーディング・シニア女子部門で日本が前人未到の１２連覇を達成した。８月のジャパンカップ日本選手権のディビジョン１大学部門を４年ぶりに制した日体大のメンバー１６人が出場し、ノーミスの完成度の高い演技を披露。３回転で３層に乗るトリプルを３本を決めると、会場は大歓声に包まれた。２位ドイツ、３位ブラジルを寄