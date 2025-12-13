私はミハル。夫のトモヤとの結婚生活は、半年前に娘のチエリが生まれて激変しました。チエリはとても可愛いのですが、今は泣きぐずりがひどくて育児にかなりの体力をとられます。トモヤが協力してくれれば少しは楽なのでしょうが、トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きなんです。お風呂に入るため面倒を見てもらったときは、泣いているチエリを床に転がしたまま自分はストレッチしているので絶句