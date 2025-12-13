明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆運気は順風満帆。心身が軽快で、計画通りスムーズに事を進める事ができます。新しいアイディアを思いついたら、周囲に相談してみて。B型の運勢……★★☆☆☆今日の運気は総合的によいでしょう。とくに健康運が上々。おいしいものに縁があるでしょう。今日なら少々食べ過ぎても大丈夫です。O型の運勢……