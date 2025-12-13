俳優の小芝風花さん（28）が13日、自身のカレンダーの発売記念記者発表会に登場。年末年始の過ごし方を明かしました。イベントで、年末年始の過ごし方を聞かれると「我が家は毎年31日に、しゃぶしゃぶとカニしゃぶしゃぶを2個作る。今年も家族でそれを食べるのと、日付が変わった瞬間に氏神さまにお参りに行くっていうのが恒例行事であるので、今年もそうします」と明かし、「ゆっくりします。出ない！ほとんど家から」と力強く宣