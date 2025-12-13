巨人・浅野翔吾外野手が１３日、福井県で行われたプロ野球現役選手によるシンポジウム「夢の向こうに」に参加し、来季の飛躍を期した。危機感が突き動かす。３年目の今季は打撃不振で一時３軍を経験するなど苦しんだ。２９試合の出場にとどまり、打率１割８分７厘、２本塁打、８打点。逆襲を目指して今オフからは阪神・森下やロッテ・西川らも通う都内の野球トレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ」での練習を開始している。「引き出