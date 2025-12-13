【新華社牡丹江12月13日】冬を迎え、中国黒竜江省牡丹江市の朝鮮族小学校では、校庭のスケートリンクに再びにぎやかな光景が戻って来た。同校は40年以上前から、毎年冬になると校庭に水を張って凍らせ、リンクを整備している。児童らは体育の授業以外にも昼休みなどの休み時間にリンクに立ち、氷雪スポーツの楽しさを体験している。（記者/劉赫垚、徐凱鑫）