【ドーハ（カタール）１３日＝金川誉】カタールでアラブ杯が開催されている。準々決勝までの観客動員数が１００万人を突破した。その要因のひとつとして、試合以外にも食事やイベントを楽しむことができるファンゾーンの存在が挙げられる。６つの大会会場に設置されたファンゾーンでは、地元企業やアーティストが多数参加し、地域全体の活気あふれる食、文化、民俗体験をファンに提供している。地域社会に焦点を当てた取り組み