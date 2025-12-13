中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月13日】中国の商務部と税関総署は12日、一部鉄鋼製品について輸出許可証管理実施を決定したと発表した。2026年1月1日から実施する。中国対外貿易法、中国モノ輸出入管理条例、「モノ輸出許可証管理弁法」などに基づき、「輸出許可証管理貨物目録（2025年版）」の改定を決定した。一部鉄鋼製品もこれに含まれる。輸出事業者は輸出契約および製造業者が発行した製品品質