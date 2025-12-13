丸山希の1回目の飛躍＝クリンゲンタール（共同）【クリンゲンタール（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは13日、ドイツのクリンゲンタールで女子個人第8戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、12日の第7戦を制した丸山希（北野建設）は134メートル、135メートルの合計290.1点で2位に入った。ニカ・プレブツ（スロベニア）が294.1点で今季3勝目となる通算25勝目を挙げた。高梨沙羅（クラレ