名古屋市を拠点に活動する2ピースロックバンド鈴木実貴子ズが13日、バンド史上最大キャパとなる東京・鶯谷ダンスホール新世紀で、ワンマンライブを行った。ファン500人の前で、26年1月28日発売のアルバム「いばら」収録曲を中心に、代表曲「ファッキンミュージック」「かかってこいよバッドエンド」「違和感と窮屈」など、アンコール1曲を含め全14曲のパフォマンスを披露した。ボーカル＆ギターの鈴木実貴子は「めっちゃ人おるで！