学生時代に難病特定疾患である潰瘍性大腸炎を患い、入退院を繰り返すこと約3年。毎日薬を飲み、腹痛に耐えながら過ごす日々に別れを告げるため、漫画家の島袋全優さんは、ついに大腸全摘手術を決行します。これで楽になるかと思いきや、手術が終わった直後から、動くこともできな