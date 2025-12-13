アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（通称：きゃんちゅー）。人気曲「倍倍FIGHT!」はTikTok総再生回数40億回を突破し、NHK紅白歌合戦にも初出場が決定するなど、注目を集めている。そんなCANDY TUNEの冠テレビ番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が、日本テレビ（関東ローカル）にて2026年1月8日（木）から4週にわたって放送決定！番組内容は