きょう（13日）夕方、茨城県水戸市の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。女性1人が逃げ遅れているとみられています。きょう午後7時すぎ、水戸市渡里町の住宅で「建物が燃えている」と通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など6台が出動し消火活動にあたっていますが、現在も延焼中です。女性が1人、逃げ遅れているとみられていてます。現場はJR常陸津田駅から西におよそ5キロの住宅街です。