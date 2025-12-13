13日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、秋季キャンプについて振り返った。“地獄の秋季キャンプ”と報道されることも多かったが、阿部監督は「言わなきゃよかったなと思って、それぐらいは普通でしたし、僕が二軍監督やってた時の方がもっと（練習を）やっていた」とポツリ。「故障者も出なかったですし、それは幸いなんですけど、もう少