来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に挑む早大の副主将・間瀬田純平（４年）は、最後の箱根路での?野望?を掲げた。間瀬田は、箱根駅伝でレースの流れを左右する１区を３年間務め、前回大会は自己最高の区間４位（１時間２分４３秒）で、チームの往路３位に貢献。今季の出雲大学駅伝は補欠だったが、全日本大学駅伝では１区で区間２位の力走を見せた。１３日、埼玉・所沢キャンパス