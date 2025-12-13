WBAヘビー級タイトル戦ボクシングのWBA世界ヘビー級王座決定戦が現地12日、アラブ首長国連邦・ドバイで開催され、挑戦者の元WBAスーパー・IBF世界クルーザー級統一王者ムラト・ガシエフ（ロシア）が、レギュラー王者クブラト・プレフ（ブルガリア）に6回KO勝利した。衝撃的な一撃に会場は熱狂に包まれた。6回。ガシエフの鋭い左フックが顎を捉え、プレフは大の字に倒れ込んだ。レフェリーの10カウントが響いて試合終了。ガシエ