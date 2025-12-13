歌手の麻倉未稀が１３日、都内でワンマンライブを行った。来年デビュー４５周年を迎える麻倉。今ライブのタイトルは「Ｓｔｅｐｆｏｒ４５」とし、来たる４５周年に弾みをつける公演となった。「こんなに歌うんだ、とちょっと本人がビックリしている」と笑わせつつ代表曲の「ヒーロー」やデビュー曲の「ミスティ・トワイライト」などの持ち歌のほか、洋楽・邦楽の名曲のカバー、クリスマスソングなど１５曲を披露。パワフル