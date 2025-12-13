モデルで女優の桜田ひよりが１３日までに自身のインスタグラムを更新。出演ドラマ完走に感謝を述べた。「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）をＭ！ＬＫ・佐野勇斗と共にＷ主演で走り抜けた桜田。「最後まで愛してくれてありがとうございました」と視聴者に感謝を告げ、「初ＧＰ帯主演ドラマがＥＳＣＡＰＥで本当に良かったです。ずっと笑ってたなー、スタッフの皆さん優しかったなー、あったかい現場だ