ピュアすぎるアイドルとして人気急上昇中の森脇梨々夏が１３日、インスタグラムを更新。「ちょっとはやめのクリスマス感じてきた〜」と、私服姿のオフショットを投稿した。森脇はイルミネーションをバックに、「ままとぱぱと東京ミッドタウンにっ！！来年も行こうねーっ」と記述。メイクやヘアカラーなどについても紹介した。フォロワーからは「いつもより大人っぽい雰囲気で素敵です」、「可愛すぎてびっくり」、「髪の毛も