お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。愛息とコンビで写る記念の写真を掲載した。山内は「先日単独ライブを長男が観に来た」と投稿。「初めてライブとかは観たんじゃないかなぁ」とつづり、そんな愛息に「感想を聞いたら『濱家さんが面白かった』と言ってました」とつづった。インスタグラムには相方の濱家と山内に挟まれた愛息と3人でピースサインする3ショットを掲載した。こ