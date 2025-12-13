13日夕方、岐阜県白川村の山中で、男性2人がバックカントリー中に道に迷って動けなくなり、警察は14日朝から捜索を行う予定です。 【写真を見る】「バックカントリーをしていたら道に迷った」と通報男性2人が岐阜・白川村の山中で遭難警察の山岳警備隊が捜索するも日没で中断14日（日）早朝に再開へ 13日午後4時過ぎ、岐阜県白川村馬狩の「野谷荘司山」付近で、「バックカントリーをしていたら道に迷