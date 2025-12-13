アルゼンチン代表のリオネル・メッシがインドを訪れたプロモーションツアーの際、コルカタのソルトレイク・スタジアムで暴動が発生し、怒ったファンが座席を引き裂き、椅子やボトルをピッチに投げつけた。チケットを購入したファンがメッシの姿を肉眼で確認できず、失望したことが原因のようだ。『BBC』が伝えている。メッシはスタジアムに姿を現したが、関係者や著名人らに囲まれてしまい、ファンからはほとんど見えない状態だっ