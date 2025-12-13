元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。パーソナルジムと契約したことを報告hした。「ついにパーソナルジム契約した!!」と報告した山本。「オレ、武道館までに鍛えて6パックになるから見ててくれよな」と意気込んだ。山本は来年7月14日に東京・日本武道館でワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」を開催することを発表している。フォロワーからは「12パックくらいイケ